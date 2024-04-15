До "скудетто" остался один шаг: "Интер" в "перестрелке" упустил победу над "Кальяри" (видео)

"Интер" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" в матче 32-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:2 .

Подопечные Симоне Индзаги вышли вперед на 12-й минуте усилиями Маркуса Тюрама, который замкнул передачу Алексиса Санчеса

В середине второго тайма гости отыгрались – на 65-й минуте голом отличился Эльдор Шомуродов.

Вскоре "нерадзурри" вернули себе преимущество в счете – защитник "Кальяри" Ерри Мина сыграл рукой в своей штрафной, за что арбитр назначил пенальти. На 74-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал одиннадцатиметровый.

Однако команда Клаудио Раньери нашла силы спастись от поражения. На 83-й минуте Бенито Виола забил мяч, который принес гостям ничью.

Обзор матча "Интер" – "Кальяри"

За шесть туров до финиша "Интер" (83 очка) продолжает уверенно лидировать в Серии А. Уже в следующем туре "черно-синие" могут оформить "скудетто" в случае победы 22 апреля над "Миланом", который сейчас опережают на 14 баллов.

"Кальяри" (31 пункт) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с четырехочковым отрывом от зоны вылета. Следующий матч Серии А подопечные Раньери сыграют 19 апреля дома против "Ювентуса".

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