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До слез: Сеть растрогала видео, в котором украинские военные сыграли в футбол с мальчиком

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До слез: Сеть растрогала видео, в котором украинские военные сыграли в футбол с мальчиком

Фото: БФ "Вернись живым"

Моральных дух важно поддерживать всегда.

Уже вторую неделю идет оборона Украины после вторжения Российской Федерации.

Следствием нападения оккупантов является ряд разрушенных городов, поселков и сотни погибших. Впрочем, в нынешней ситуации важно во что бы то ни стало поддерживать моральный дух. Это, собственно, и доказали бойцы украинской армии, сыгравшие в футбол с мальчиком во дворе.

Соответствующее видео, опубликованное в TikTok, уже стало вирусным.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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