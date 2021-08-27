До титула - два шага: Свитолина уничтожила соперницу и пробилась в полуфинал турнира в Чикаго

До титула - два шага: Свитолина уничтожила соперницу и пробилась в полуфинал турнира в Чикаго

Лучшая теннисистка страны выдала мощнейший матч.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 мирового рейтинга) разгромила Кристину Младенович (№57) из Франции в четвертьфинале престижного турнира WTA в Чикаго.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио просто не оставила шансов сопернице. В первой партии Элина отдала Кристине всего один гейм, а второй сет завершила под ноль - 6:1, 6:0.

Для победы украинке хватило всего 56 минут. В полуфинале Свитолина сыграет с Ребеккой Петерсон (№59 мирового рейтинга) из Швеции.

На турнире в Чикаго Элина посеяна под первым номером.

Борьбу на турнире также продолжает еще одна украинка - Марта Костюк. В четвертьфинале ее соперница - россиянка Варвара Грачева.

В предыдущем раунде турнира Свитолина в матче, который растянулся почти на сутки, обыграла другую представительницу Франции - Фиону Ферро.

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