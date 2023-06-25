До титула остался один шаг: сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги (видео)

Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в финал Золотой Евролиги-2023. В полуфинальном матче "сине-желтые" победили хозяина Финала четырех – команду Хорватии.

Поединок в хорватском Задаре завершился триумфом подопечных Угиса Крастиньша со счетом 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25).

Самым результативным игроком финала в составе обеих команд стал диагональный нападающий сборной Украины Василий Тупчий, который занес в свой актив 18 очков.

Обзор матча

В финале Золотой Евролиги украинцы сыграют против Турции, которая в другом полуфинале победила Чехию – 3:2 (22:25, 25:17, 19:25, 25:23, 15:12).

Финал в матче за третье место состоятся в воскресенье, 25 июня. Игра за трофей Золотой Евролиги между сборными Украины и Турции начнется в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Украины будет играть в финале Золотой Евролиги второй раз за последние три года. В 2021 году наша команда уступила в решающем поединке именно Турции (1:3).

Украинская сборная выигрывала главный трофей Золотой Евролиги только однажды – в 2017 году "сине-желтые" в финале обыграли Северную Македонию (3:1).

Благодаря выходу в финал Золотой Евролиги сборная Украины также выборола путевку на Кубок претендентов за право играть в волейбольной Лиге наций.

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