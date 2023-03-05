До титула остался один шаг: украинка Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Марта сразится за трофей со спортсменкой из страны-агрессора.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финал турнира WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале 20-летняя украинка победила американку Даниэль Коллинз – 6:4, 6:3.

Поединок длился один час и 25 минут. За это время Костюк выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4/7 брейкпойнтов.

Таким образом, Марта впервые в карьере вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде.

В решающем матче турнира Костюк сыграет с россиянкой Варварой Грачевой, выступающей в нейтральном статусе из-за захватнической войны РФ против Украины.

Напомним, в 1/8 финала этих соревнований Костюк обыграла американку Мэдисон Бренгл, а в четвертьфинале победила немку Анну-Лену Фридзам.

Читайте также:

Украина драматично упустила шанс на медаль в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на ЧЕ-2023, еще одна украинка выиграла "бронзу"

Очередной зашквар: Ломаченко в США пообнимался и сделал фото с другом Кадырова