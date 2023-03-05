До титула остался один шаг: украинка Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Марта сразится за трофей со спортсменкой из страны-агрессора.
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финал турнира WTA 250 в Остине (США).
В полуфинале 20-летняя украинка победила американку Даниэль Коллинз – 6:4, 6:3.
Поединок длился один час и 25 минут. За это время Костюк выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4/7 брейкпойнтов.
Таким образом, Марта впервые в карьере вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде.
В решающем матче турнира Костюк сыграет с россиянкой Варварой Грачевой, выступающей в нейтральном статусе из-за захватнической войны РФ против Украины.
Напомним, в 1/8 финала этих соревнований Костюк обыграла американку Мэдисон Бренгл, а в четвертьфинале победила немку Анну-Лену Фридзам.
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