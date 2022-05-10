Добавили еще 12 наград: Украина с огромным отрывом лидирует в медальном зачете Дефлимпиады

Сборная Украины триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.
В восьмой день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 12 наградами.
В этот день украинцы поднимались на пьедестал почета в четырех видах спорта - пулевой стрельбе, настольном теннисе, легкой атлетике и плавании. Из двенадцати медалей у нашей команды 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые.
Таким образом, после восьми соревновательных дней в активе "сине-желтых" теперь 89 наград - 42 золотые, 22 серебряные и 25 бронзовых. По-прежнему наша сборная с огромным гандикапом возглавляет медальный зачет.
Все медали Украины в восьмой день Дефлимпиады-2021
"Золото":
- Инна Афонченко (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 25 м)
- Юлия Ходько / Мария Васильева (настольный теннис, пара)
- Кристина Киняйкина (легкая атлетика, бег на 400 м),
"Серебро":
- Роксолана Будник / Екатерина Завиновская (настольный теннис, пара)
- Антон Велиев / Григорий Кузьменко (настольный теннис, пара)
- Саломея Куприч (легкая атлетика, бег на 400 м)
- Илья Султанов (плавание, 50 м вольным стилем)
- Дарья Тарасенко (плавание, 50 м баттерфляем)
- сборная Украины (плавание, микст-эстафета 4х100 м комплексным стилем),
"Бронза":
- Геннадий Закладной / Максим Овчаренко (настольный теннис, пара)
- Ирина Терещенко (плавание, 50 м баттерфляем)
- Ростислав Якубовский (плавание, 200 м баттерфляем)
Топ-5 медального зачета
- Украина – 42+22+25 (89)
- США – 17+5+16 (38)
- Япония – 11+7+9 (27)
- Иран – 8+7+10 (25)
- Южная Корея – 7+12+10 (29)
Напомним, паралимпийская сборная Украины разбила очередного соперника и вышла в полуфинал чемпионата мира.
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