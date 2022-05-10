Добавили еще 12 наград: Украина с огромным отрывом лидирует в медальном зачете Дефлимпиады

Добавили еще 12 наград: Украина с огромным отрывом лидирует в медальном зачете Дефлимпиады

Сборная Украины триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В восьмой день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 12 наградами.

В этот день украинцы поднимались на пьедестал почета в четырех видах спорта - пулевой стрельбе, настольном теннисе, легкой атлетике и плавании. Из двенадцати медалей у нашей команды 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые.

Таким образом, после восьми соревновательных дней в активе "сине-желтых" теперь 89 наград - 42 золотые, 22 серебряные и 25 бронзовых. По-прежнему наша сборная с огромным гандикапом возглавляет медальный зачет.

Все медали Украины в восьмой день Дефлимпиады-2021

"Золото":

Инна Афонченко (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 25 м)

Юлия Ходько / Мария Васильева (настольный теннис, пара)

Кристина Киняйкина (легкая атлетика, бег на 400 м),

"Серебро":

Роксолана Будник / Екатерина Завиновская (настольный теннис, пара)

Антон Велиев / Григорий Кузьменко (настольный теннис, пара)

Саломея Куприч (легкая атлетика, бег на 400 м)

Илья Султанов (плавание, 50 м вольным стилем)

Дарья Тарасенко (плавание, 50 м баттерфляем)

сборная Украины (плавание, микст-эстафета 4х100 м комплексным стилем),

"Бронза":

Геннадий Закладной / Максим Овчаренко (настольный теннис, пара)

Ирина Терещенко (плавание, 50 м баттерфляем)

Ростислав Якубовский (плавание, 200 м баттерфляем)

Топ-5 медального зачета

Украина – 42+22+25 (89) США – 17+5+16 (38) Япония – 11+7+9 (27) Иран – 8+7+10 (25) Южная Корея – 7+12+10 (29)

Напомним, паралимпийская сборная Украины разбила очередного соперника и вышла в полуфинал чемпионата мира.

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