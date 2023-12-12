Добивали ногами: в Турции президент клуба кулаком нокаутировал арбитра после матча – видео трэша

Вопиющий инцидент произошел после матча 15-го тура элитного дивизиона чемпионата Турции по футболу между "Анкарагюджю" и "Ризеспором". На главного арбитра Халила Умута Мелера было совершено жестокое нападение.

Сразу после финального свистка президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле и нанес рефери мощный удар кулаком в лицо. Мелер упал на газон, а вокруг образовалась толкотня, в которой кто-то попытался добить пострадавшего судью ногами.

Absolutely crazy scenes between Ankaragucu's 1-1 draw with Rizespor.



Halil Umut Meler, путешествие с его asistentами на финальной битве, Анкарагуку, president Faruk Koca, тряпить его от!



Ironically Faruk Koca на Turkish Super Lig' fairplay award in 2022 #AGvÇRS pic.twitter.com/GFb5HW2pOd — Ali (@RoyMustang786) December 11, 2023

Le president du club d'Ankaragucu a asséné un coup de poing à l'arbitre!



C'est honteux. #Ankaragucu #Rizespor pic.twitter.com/fyYb2oNZTl — Mvz Sports (@mvz_sports) December 11, 2023

В судейской комнате врачи предоставили Мелеру первую помощь. Затем он был доставлен в больницу.

Турецкая федерация футбола осудила неадекватное поведение президента "Анкарагюджю" и приступила к расследованию инцидента. Матчи всех турецких лиг были отложены.

Пресс-служба "Анкарагюджю" в соцсетях уже принесла извинения за действия своего функционера.

"Мы огорчены произошедшим сегодня вечером инцидентом. Просим прощения перед турецкой футбольной общественностью и всем спортивным сообществом за печальный инцидент, который произошел после матча с "Ризеспором", – говорится в заявлении клуба.

Глава МВД Турции Али Эрликай сообщил, что Коджа сейчас также находится в больнице, где получает медицинскую помощь перед задержанием.

"Президент клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который напал на рефери Халила Умута Мелера в конце матча с "Ризеспором", находится в больнице под наблюдением наших правоохранительных органов. После лечения будут проведены процедуры задержания. Также были задержаны еще несколько человек за нападение на арбитра.

Я решительно осуждаю нападение на рефери. Подобные инциденты недопустимы на наших зеленых полях, которые являются основой мира и дружбы. Мы следим за этим грустным инцидентом. Желаем скорейшего выздоровления нашему арбитру, успешно представляющему турецкое судейство за рубежом", – написал Эрликай в своих социальных сетях.

Отметим, что матч завершился со счетом 1:1. Причем с 50-й до 90+5-й минуты "Анкарагюджю" играл в меньшинстве, поскольку Меллер показал красную карточку футболисту хозяев. Также арбитр в первом тайме отменил гол в ворота гостей из-за игры рукой. "Ризеспор" на 90+7-й минуте забил гол и избежал поражения.

По итогам этого поединка "Анкарагюджю" с 18 очками находится на 11-м месте в чемпионате Турции. "Ризеспор" (22 балла) занимает восьмую строчку.

Напомним, ранее сообщалось, что во время матча второго дивизиона чемпионата Турции фанат прорвался на поле и избил вратаря угловым флажком.

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