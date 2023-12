Добивали ногами: в Турции президент клуба кулаком нокаутировал арбитра после матча – видео трэша

Absolutely crazy scenes between Ankaragucu's 1-1 draw with Rizespor.



Halil Umut Meler, путешествие с его asistentами на финальной битве, Анкарагуку, president Faruk Koca, тряпить его от!



Ironically Faruk Koca на Turkish Super Lig' fairplay award in 2022 #AGvÇRS pic.twitter.com/GFb5HW2pOd