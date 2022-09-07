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"Добрий вечір, ми з України": "Динамо" оригинально представило ямайского новичка (видео)

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"Добрий вечір, ми з України": "Динамо" оригинально представило ямайского новичка (видео)

Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" на своем YouTube-канале интересным образом презентовало ямайского новичка Кахима Перриса.

"Бело-синие" опубликовали видеоролик, в котором 22-летний игрок сборной Ямайки на украинском языке написал на доске слова "Добрий вечір, ми з України", а затем произнес их вслух.

Вероятно, легионер уже понемногу начал изучать украинский язык, чтобы быстрее и лучше адаптироваться в новой команде.

Кроме того, Кахим выбрал себе игровой номер - за киевлян он будет выступать в футболке с цифрой 9 на спине.

Перрис перешел в "Динамо" из словенского "Копера", подписав с украинским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

Отметим, что Перрис - второй новичок "Динамо" в текущее трансферное окно. Ранее киевляне усилились фланговым полузащитником луганской "Зари" Владиславом Кабаевым.

  • "Динамо" сенсационно стартовало в новом сезоне УПЛ с двух поражений. Подопечные Мирчи Луческу проиграли "Днепру-1" (0:3) и луганской "Заре" (2:3  и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
  • В четверг, 8 сентября, "бело-синие" начнут групповой раунд Лиги Европы поединком против "Фенербахче" в Стамбуле. А в воскресенье, 11 августа, динамовцы в Чемпионате Украины будут принимать "Львов".

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