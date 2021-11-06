"Добро пожаловать домой": Хави Эрнандес официально вернулся в "Барселону" как главный тренер

"Добро пожаловать домой": Хави Эрнандес официально вернулся в "Барселону" как главный тренер

Эрнандес прибудет в Барселону в эти выходные, а 8 ноября выступит на стадионе Камп Ноу.

Каталонская "Барселона" вечером в пятницу, 5 ноября, официально объявила о назначении бывшего игрока и легенды клуба Хави Эрнандеса главным тренером команды.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте футбольного клуба

Отмечается, что Эрнандес будет возглавлять команду до конца текущего сезона, а также еще два сезона.

"Хави — абсолютная легенда ФК "Барселона", — говорится в заявлении. — Один из самых больших маэстро полузащиты всех времен, он помог переосмыслить искусство своим творческим умом, точным пасом и прекрасным умением читать игру (...) Добро пожаловать домой!"

Эрнандес прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, на стадионе Камп Ноу состоится его первое выступление перед публикой в должности главного тренера. После этого также запланирована пресс-конференция.

Новоназначенный тренер заменит другого выпускника "Барсы" Рональда Кумана, уволенного на прошлой неделе из-за плохой формы, завершившейся досадным поражением в матче с "Райо Вальекано" со счетом 1:0.

"Несмотря на отчаянное финансовое положение и необходимость действовать под строгим финансовым контролем, клуб чувствовал, что не имеет другого выбора, кроме как отказаться от услуг Кумана и погасить часть его контракта", — пишет AS.com.

"Барселоне" также пришлось выплатить клубу "Аль-Садд" из Катара около 5 миллионов евро отступных.

Хави является воспитанником "Барселоны", здесь он провел всю свою карьеру с 1998 по 2015 год. Затем испанец перешел в "Аль-Садд", где завершил карьеру игрока и впоследствии начал тренерскую.

Под руководством Хави "Аль-Садд" стал чемпионом Катара в сезоне-2020/21, не проиграв ни одного матча. Накануне "Аль-Садд" установил новый клубный рекорд, доведя свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 34 поединков.

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионата Испании. После 11 сыгранных поединков в их активе 16 набранных баллов.

28 октября "сине-гранатовые" объявили об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера. В последних двух матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы сыграли вничью с "Алавесом" в Примере и обыграли киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.

с должности главного тренера. В последних двух матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы в Примере и в Лиге чемпионов. В следующем поединке "сине-гранатовые" 6 ноября на выезде встретятся с "Сельтой" во внутреннем первенстве.

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