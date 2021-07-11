"Добро всегда побеждает зло": Хабиб отреагировал на поражение Макгрегора в бою с Порье

"Добро всегда побеждает зло": Хабиб отреагировал на поражение Макгрегора в бою с Порье

Дагестанец поздравил американца с победой.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат главного боя на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, в котором одиозный ирландец Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье.

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года", - написал Хабиб в Twitter.

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом после первого раунда - ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку