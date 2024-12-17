Дочь Игоря Суркиса родила футболисту "Динамо" сына

В семье Кристиана Биловара и его жены Яны произошло пополнение.

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар и его жена Яна, дочь президента киевского клуба Игоря Суркиса, стали родителями.

Как сообщается на официальной странице "Динамо" в соцсетях, возлюбленная 23-летнего футболиста родила сына, которого назвали Александром.

"Поздравляем Кристиана Биловара и Яну Суркис с рождением сына. Радостное событие произошло в семье игрока киевского "Динамо" Кристиана Биловара и его жены Яны. Сегодня, в день своего рождения, Яна родила сына, которого назвали Александр.

Отдельные сердечные поздравления президенту нашего клуба Игорю Суркису, который отныне будет нести почетную миссию любящего и заботливого дедушки. Поздравляем семью Суркисов-Биловаров с этим моментом настоящего счастья в сложное для всех украинцев время. Искренне желаем родителям и малышу здоровья, выдержки и мира в нашей стране.

Пусть малыш растет здоровым, сильным, счастливым, дарит родителям множество положительных эмоций, а в вашей семье всегда царит любовь, гармония и тепло", – говорится в поздравлении от киевского клуба.

Кристиан Биловар и Яна Суркис / Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Кристиан Биловар и Яна Суркис / Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Кристиан Биловар и Яна Суркис / Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Ранее сообщалось, что "Динамо" одолело "Верес" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Киевский клуб отправился на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата Украины по футболу.

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