Дочь убитого капитана сборной Украины по водному поло вернули из российского плена

Заслуженному тренеру Украины по водному поло Александру Обединскому удалось вернуть внучку из оккупированного Донецка.
12-летнюю Киру вместе с людьми, с которыми она находилась в хранилище, взяли в плен российские оккупанты и вывезли в Донецк. Почти через месяц переговоров девочке удалось вернуть ее дедушке Александру Обединскому, заслуженному тренеру Украины по водному поло.
Об этом сообщил журналист Назар Милиневич на своей странице в Facebook.
17 марта российские оккупанты убили папу девочки, бывшего капитана сборной Украины по водному поло Евгения Обединского. Ее мать погибла несколько лет назад, поэтому Кира осталась сиротой.
В настоящее время Кира находится в столичной детской больнице "Охматдет". Указывается, что с ней все хорошо.
Напомним, что питомец житомирского и львовского футбола Артур Гриценко отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.
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