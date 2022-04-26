Дочь убитого капитана сборной Украины по водному поло вернули из российского плена

Дочь убитого капитана сборной Украины по водному поло вернули из российского плена

Заслуженному тренеру Украины по водному поло Александру Обединскому удалось вернуть внучку из оккупированного Донецка.

12-летнюю Киру вместе с людьми, с которыми она находилась в хранилище, взяли в плен российские оккупанты и вывезли в Донецк. Почти через месяц переговоров девочке удалось вернуть ее дедушке Александру Обединскому, заслуженному тренеру Украины по водному поло.

Об этом сообщил журналист Назар Милиневич на своей странице в Facebook.

17 марта российские оккупанты убили папу девочки, бывшего капитана сборной Украины по водному поло Евгения Обединского. Ее мать погибла несколько лет назад, поэтому Кира осталась сиротой.

В настоящее время Кира находится в столичной детской больнице "Охматдет". Указывается, что с ней все хорошо.

Напомним, что питомец житомирского и львовского футбола Артур Гриценко отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.

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