Дочь взятой в плен войсками РФ украинской волонтерши завоевала медаль на "Играх непокоренных"

Анна-София Пузанова выиграла "бронзу" в стрельбе из лука среди новичков.

Сборная Украины продолжает добывать медали на "Играх непокоренных", которые проходят в нидерландской Гааге. Бронзовую награду в стрельбе из лука нашей команде принесла 18-летняя Анна-София Пузанова.

Анна-София является дочерью украинской волонтерши и парамедика Юлии Паевской "Тайры", которая сейчас удерживается в плену российскими военными. Принять участие в соревнованиях ей предложили организаторы и Фонд "Игорь непокоренных" из уважения к Тайре и ее вкладу в сообщество Invictus Games.

Анна-София Пузанова добыла в борьбе медаль в категории новичков и вышла на церемонию награждения с табличкой с именем своей матери.

"Мою маму взяли в плен российские военные возле Мариуполя 16 марта, больше месяца назад. Теперь она, вероятно, в России. Если честно, я не знаю, где она конкретно, потому что у нас нет связи с ней. Я действительно скучаю по ней", - сказала Анна-София в комментарии Sky News.

Анна-София Пузанова, дочь Юлии Паевской, в свой день рождения получила бронзовую медаль в категории новичков. Опубликовано Invictus Games: Team Ukraine Понедельник, 18 апреля 2022 г.

Ранее национальная координатор "Игорь непокоренных" Оксана Горбач заявила, что сборная Украины будет добиваться освобождения Юлии Паевской из российского плена.

Медаль Анны-Софии Пузановой стала для сборной Украины уже шестой на этих "Играх непокоренных". В первый день соревнований украинцы выиграли четыре награды, а на старте второго дня добыли еще две медали. Кроме "бронзы" Пузановой, серебряную награду в команде взяли украинские лучники - Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк.

Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Украинская команда в третий раз участвует в "Играх непокоренных".

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