Догнал Гвардиолу и Зидана: тренер ПСЖ в третий раз выиграл Лигу чемпионов
Больше триумфов в Лиге чемпионов только у Карло Анчелотти.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике благодаря второй победе подряд с французским клубом в Лиге чемпионов догнал Хосепа Гвардиолу и Зинедина Зидана по триумфам в самом престижном еврокубке.
В этом году в финале ЛЧ парижане обыграли лондонский "Арсенал" в серии пенальти (4:3) после ничьей (1:1) в основное и дополнительное время. В прошлом году в финале ПСЖ раздавил миланский "Интер" (5:0).
Теперь Энрике является трехкратным тренером-победителем Лиги чемпионов. Помимо двух трофеев с ПСЖ, 56-летний испанский специалист также в сезоне-2014/15 выигрывал главный клубный евротурнир с "Барселоной", обыграв в финале туринский "Ювентус" (3:1).
Луис сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом ("Реал") и Хосепом Гвардиолой ("Барселона", "Манчестер Сити"), которые также выигрывали Лигу чемпионов по три раза.
Гвардиола дважды выигрывал турнир с "Барселоной" (2009 и 2011 годы) и один раз с "Манчестер Сити" (2023 год). Зидан трижды завоевывал трофей с "Реалом" (2016, 2017 и 2018 годы).
Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то три трофея также завоевал Боб Пэйсли. Английский тренер трижды выигрывал этот турнир с "Ливерпулем" (1977, 1978 и 1981 годы).
Рекордсменом по победам в Лиге чемпионов остается Карло Анчелотти, который выигрывал этот трофей пять раз — дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).