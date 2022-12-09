Догнал "Короля футбола": Неймар сравнялся с Пеле по голам за сборную Бразилии

Форвард открыл счет в поединке на Мундиале.

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сравнялся с Пеле по количеству голов за национальную команду.

Нападающий отличился в дополнительное время матча с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Этот гол стал 77-м для Неймара, форвард ПСЖ теперь делит с "Королем футбола" первую строчку лучших бомбардиров сборной.

Неймар сыграл 124 поединка за "селесао". На чемпионате мира в Катаре он провел три матча, забил два гола и отдал один результативный пас.

Напомним, что поединок Хорватия – Бразилия завершился сенсационным поражением "селесао". Хорваты одержали победу в серии пенальти.

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