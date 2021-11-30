Договориться не получилось: турецкий гранд отказал клубу УПЛ в продлении аренды ключевого форварда

Договориться не получилось: турецкий гранд отказал клубу УПЛ в продлении аренды ключевого форварда

Иранский форвард уезжает из Украины и возвращается в "Фенербахче".

Нападающий Аллахьяр Сайядманеш покинет луганскую "Зарю" в конце этого года.

Об этом сообщает Sabah.

Отмечается, что луганский клуб, за который иранец выступает на правах аренды, не может позволить себе полностью выкупить контракт форварда за 3,5 миллиона евро.

Руководство "Зари" обратилось к "Фенербахче", которому принадлежат права на 20-летнего игрока, о продлении нынешнего арендного соглашения. Но руководство турецкого гранда категорически отвергло такую идею.

По завершении арендного договора Аллахьяр вернется в расположение "канарок", где его будущее решит главный тренер команды Витор Перейра.

Фаворитом в гонке за игроком называют "Андерлехт", который уже ищет ужесточение атаки следующего сезона. Конкуренция за Сайядманеша серьезная — с интересом к игроку также связывают "Шахтер", ПСВ и "Торино".

В текущем сезоне нападающий сыграл 18 матчей во всех турнирах за "Зарю", в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативных передачи.

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