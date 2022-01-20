Доигрался: "Барселона" отстранила чемпиона мира и указала ему на дверь

Доигрался: "Барселона" отстранила чемпиона мира и указала ему на дверь

В каталонском клубе заявили о намерениях как можно быстрее избавиться от Усмана Дембеле.

Испанская "Барселона" собирается распрощаться с французским вингером Усманом Дембеле.

Ранее "сине-гранатовые" поставили футболисту жесткий ультиматум - либо он подписывает с клубом новое соглашение, либо будет продан этой зимой.

Пока ситуация с 24-летним французом остается нерешенной, главный тренер "Блаугранаса" Хави Эрнандес решил отстранить его и не включил в заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" Бильбао, который состоится 20 января.

В свою очередь директор "Барселоны" Матеу Алемани сообщил, что каталонский клуб настроен избавиться от Дембеле до завершения трансферного окна.

"С Усманом и его агентами мы начали разговаривать в июле. За все это время, шесть или семь месяцев, мы вели диалог. "Барса" делала разные предложения, пыталась найти способ, чтобы игрок остался, но эти предложения систематически отклонялись его агентами.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до последнего полугодия его контракта становится очевидно, что игрок не хочет оставаться в "Барселоне". Он не предан нашему будущему проекту. Поэтому мы проинформировали игрока и его агентов, что он должен немедленно уйти. Ведь мы не хотим видеть непреданных футболистов и надеемся, что трансфер состоится до 31 января.

Мы не хотим двигаться дальше с неверными игроками, не желающими быть в "Барсе". Непопадание в заявку - последствия этого процесса. В этой ситуации должен решать не клуб, а тренер, и он имеет нашу полную поддержку", - сказал Алемани в комментарии пресс-службе "сине-гранатовых".

Mateu Alemany parla de la situación d'Ousmane Dembélé pic.twitter.com/fdfIOMq6qJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 20, 2022

Текущее соглашение Дембеле с каталонцами истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отдал две результативные передачи.

Дембеле является двукратным чемпионом Испании в составе "блаугранас", дважды выиграл с командой Кубок и однажды Суперкубок страны. В 2018 году он одержал победу со сборной Франции на Чемпионате мира.

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