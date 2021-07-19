"Доктор Железный Кулак" празднует юбилей: топ-10 нокаутов в карьере Виталия Кличко (видео)

Вспоминаем яркие досрочные победы иконы мирового бокса.

19 июля легендарному боксеру, а ныне мэру Киева Виталий Кличко исполнилось 50 лет. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе много лет прославлял Украину на международной арене, одерживая эффектные победы в различных уголках планеты.

По случаю юбилея знаменитого украинца, которому за мощнейший удар дали прозвище "Доктор Железный Кулак", мы собрали наиболее зрелищные его нокауты.

Отметим, что всего в послужном списке старшего из братьев Кличко 47 поединков: 45 побед (41 - нокаутом) и две неудачи. За карьеру он ни разу не побывал в нокдауне или нокауте, а оба поражения потерпел из-за травм.

Кроме того, Виталий Кличко - единственный боксер на планете, которому удалось нокаутировать своих оппонентов в первой половине боя в течение 26 поединков подряд. Давайте вспомним десятку наиболее ярких его досрочных побед.

Виталий Кличко - Майк Экли (Штутгарт, 1997 год)

В начале боксерской карьеры соперники у Виталия Кличко ни были слишком суровыми, но это не умаляет заслуг выдающегося украинского чемпиона. 25 января 1997 года он уже в первом раунде нокаутировал американца Майка Экли.

Болельщики не успели даже понять, что случилось. Мощный удар Кличко в затылок на 20-й секунде противостояния заскочил представителя США неожиданно.

Виталий Кличко - Джильберто Уильямсон (Франкфурт, 1997 год)

Американец Джильберто Уильямсон стал 11-м соперником Виталия на профессиональном ринге. Все предыдущие поединки украинец выиграл досрочно, а в этом также оформил крутой нокаут.

С начала боя Кличко доминировал в ринге и несколько раз отправлял опоненка в нокдаун. Уильямсон находил силы подняться, но в шестом раунде все закончилось сильным левым боковым от украинца.

Виталий Кличко - Албен Белински (Мюнхен, 1998 год)

Пятнадцатый бой Виталия на профессиональном ринге. Украинский боксер снова не столкнулся с трудностями, уже во втором раунде уничтожив болгарина Албена Белинского.

Соперник украинца пытался держать удар и до последнего не сдавался. Но бомбардировка от Кличко привело к тому, что у болгарина даже выпала изо рта капа. Точнее украинец выбил ее сверхмощными ударами. К счастью, рефери вовремя вмешался и остановил поединок, чем спас болгарина от непоправимых последствий.

Виталий Кличко - Херби Хайд (Лондон, 1999 год)

Менее чем за три года профессиональной карьеры Виталий вышел на поединок за пояс чемпиона мира. Кличко обжаловал титул WBO в поединке с британцем Херби Хайда. Бой проходил в Лондоне, но домашние трибуны не помогли сопернику украинца.

Во втором раунде Виталий сломал оборону британца и серией мощных ударов заставил его оказаться на канвасе. Таким образом, Кличко-старший стал первым украинским чемпионом мира в супертяжелом весе.

Виталий Кличко - Орлин Норрис (Мюнхен, 2001 год)

Для Виталия это был второй поединок после первого поражения на боксерском ринге. В апреле 2000 года Кличко в Берлине сенсационно уступил американцу Крису Берду, не сумев продолжить бой после 9 раунда из-за травмы руки.

Потеряв чемпионский пояс, украинцу пришлось снова подниматься длинными ступеньками, чтобы получить право драться за титул. В январе 2001 года Виталию в поединке за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона WBA противостоял еще один американец Орлин Норрис.

Однако интриги в этом бою не получилось. В стартовом раунде Кличко мощно попал джебом, псля чего ударом в ухо отправил соперника на канвас. Виталий призывал американца подняться и продолжить бой, однако тот решил, что с него хватит.

Виталий Кличко - Кирк Джонсон (Нью-Йорк, 2003 год)

Первый поединок украинца после поражения от Леннокса Льюиса в культовом бою, которыйе не зря называют одним из лучших в XXI веке. Виталий сошелся в ринге с канадцем Кирком Джонсоном и не оставил ему никаких шансов.

Во втором раунде рефери остановил избиение Джонсона после того, как Кличко неоднократно проверил его челюсть на прочность. Канадца не спасал даже его блок - украинец легко проносил свои прямые удары сквозь защиту.

Виталий Кличко - Корри Сандерс (Лос-Анджелес, 2004 год)

В апреле 2004 года Виталий наконец-то получил возможность снова стать чемпионом мира. В битве за вакантный титул WBC против него вышел на ринг южноафриканский боксер Корри Сандерс, который за год до того победил Владимира Кличко.

Поэтому Виталием еще точно руководила жажда мести за брата. Выполнить эту миссию он смог прекрасно, в восьмом раунде одержав победу техническим нокаутом.

Виталий Кличко - Дэнни Уильямс (Лас-Вегас, 2004 год)

Когда украинские болельщики хотели увидеть бой Виталия Кличко с легендарным Майком Тайсоном, в дело вмешался британец Дэнни Уильямс и первым нокаутом расправился с "Железным Майком". Правда, в поединке против украинца Уильямсу уже ничего не светило.

Виталий устроил сопернику беспощадное избиение, которое арбитр прекратил в восьмом раунде, зафиксировав победу Кличко техническим нокаутом.

Виталий Кличко - Хуан Карлос Гомес (Штутгарт, 2009 год)

В 2005 году Виталий должен был встретиться с Хасимом Рахманом, но поединок четыре раза переносили из-за травмы украинца. В декабре 2005 года Кличко объявил о своем уходе из бокса, но затем вернулся в 2008 году.

Отобрав титул WBC у нигерийца Сэмюэла Питера в первом поединке после возвращения, в следующем бою Виталий защищал пояс в противостоянии с кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. В течение девяти раундов украинец наносил сопернику убийственные удары и победил техническим нокаутом.

Виталий Кличко - Альберт Сосновский (Гельзенкирхен, 2010 год)

Это был 42-й бой в карьере Кличко и четвертая защита титула WBC. Украинец считался явным фаворитом поединка и полностью подтвердил этот статус. Сосновский ничего не смог противопоставить украинскому чемпиону, который "вырубил" поляка в десятом раунде.

Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. В последнем бою он в Москве нокаутом победил немца Мануэля Чарра.

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (1999-2000), WBC (2004-2005, 2008-2013), а также по версии журнала The Ring (2004-2005).

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко захватил экстремальным видео по случаю своего юбилея.

Доктор Железный Кулак: Виталию Кличко сегодня исполняется 50

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