Долги перед футболистами: клуб УПЛ массово теряет игроков основного состава

Юрченко решил расторгнуть контракт с "Десной".

"Десна" столкнулась с кадровыми проблемами, которые особенно ощутятся в зимнее межсезонье.

Об этом сообщает ТаТоТакое.

Отмечается, что на прошлой неделе контракт с командой расторг атакующий полузащитник Владлен Юрченко, у которого был прописан соответствующий пункт в соглашении. Также Александр Рябоконь потеряет Сергея Болбата, который по истечении срока аренды вернется в "Шахтер".

Вчера черниговский клуб покинул капитан команды Андрей Тотовицкий, а с 1 января завершается контракт с Филиппом Будковским и стороны не будут продолжать сотрудничество.

Кроме того, статус свободного агента может получить Владислав Калитвинцев из-за серьезных долгов по заработной плате. Отметим, что полузащитника уже ждут в "Александрии".

Еще 4-5 футболистов Десны имеют контракты на полгода.

"Десна" ушла на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате Украины.

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