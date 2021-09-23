"Долго этого боялся": Милевский трогательно объявил о завершении карьеры и написал письмо себе 15-летнему (видео)

"Долго этого боялся": Милевский трогательно объявил о завершении карьеры и написал письмо себе 15-летнему (видео)

Последним клубом футболиста был "Минай".

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский трогательно объявил о завершении карьеры.

"Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были у меня варианты, были предложения. Но, наверное, я сказал себе - хватит.

Нахожусь на стадионе имени Лобановского, своем любимом стадионе. В такой трогательный день хочу написать письмо себе молодому, когда мне было 15 лет. Пацану, юноше, который из Минска в таком раннем возрасте переехал в "Динамо", в Киев.

"Артем, пишу тебе из 2021 года. Впереди тебя ждет большая, яркая, но сложная карьера. Ты забьешь в ворота "Барселоны" и "Реала". Тебя будут хотеть купить топ-клубы Европы. На Чемпионате мира ты не зассышь и пробьешь паненкой.

В Киеве тебя будут очень любить, болельщики - боготворить. И руководство хорошо платить, но не отпускать. А еще тебя будут любить киевские девушки. Но я немного о другом.

Первым твоим тренером в Украине будет Павел Яковенко. Терпи его тренировки, не сбегай из базы, внимательно слушай. Ведь именно он выведет тебя на уровень, когда на одном из турниров ты сыграешь круче, чем лучший футболист в истории футбола. Кстати, когда сделаешь это фото, обменяйся с Криштиану Роналду номерами телефона. Этот контакт тебе еще понадобится в будущем.

Рядом с тобой в Киеве будет настоящий кент - Саня Алиев. Он родом из Хабаровска, но стал украинцем. Постарайся донести ему, чтобы он подольше поиграл в футбол. Именно как профи.

Когда старшие ребята будут тянуть тебя в ночной клуб, отказывайся, езжай домой, высыпайся и думай только о футболе. Как бы сложно не было отказать в такой ситуации. Ночная жизнь к тебе придет после завершения карьеры.

Многие люди захотят с тобой выпить, использовать тебя в своих корыстных целях - не ведись ни в коем случае. Не разбрасывайся деньгами. Не нужно платить за все свое окружение - это мало кто оценит.

Когда будешь покупать автомобиль, обязательно выучи правила дорожного движения. 100 раз подумай перед тем, как их нарушать. Постарайся не ссориться с прессой, ведь они создают твой имидж - с этим придется жить всю жизнь.

Слушай братьев Суркисов. Уважай их. Но не подписывай новый контракт с "Динамо" до 6 сентября. Ведь это закроет тебе двери в большую Европу.

Когда "Динамо" возглавит Олег Блохин, даже не вздумай прийти на его презентацию в халате. И вообще, к нему - с максимальным уважением. Что бы он ни говорил на эмоциях, умей прощать и извиняться.

Если случится так, что ты приедешь играть в футбол в Беларусь - не бойся этого, ведь там тебя ждет большой успех.

Мой юный Артем. Если ты прислушаешься к моим советам, уверен, с твоим талантом ты дойдешь до уровня, если не "Реала" с "Барселоной", то "Милана", "Интера", "Севильи", - сказал Артем в ролике, который был опубликован на его канале в YouTube.

Большую часть своей карьеры Милевский провел в "Динамо", за которое провел 241 матч и забил 82 мяча.

Артем также поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России, Беларуси и Венгрии.

Его последним клубом был "Минай", из которого он ушел по окончании прошлого сезона.

по окончании прошлого сезона. В составе сборной Украины форвард сыграл 50 матчей и забил 8 мячей.

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