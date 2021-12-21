"Долго они у него не задержатся": Гвоздик дал прогноз на возможный бой Ломаченко против обладателя всех титулов в легком весе

"Долго они у него не задержатся": Гвоздик дал прогноз на возможный бой Ломаченко против обладателя всех титулов в легком весе

Украинец считает, что его соотечественник легко справится с австралийским боксером.

Известный украинский эксбоксер Александр Гвоздик прокомментировал потенциальный поединок Василия Ломаченко и абсолютного чемпиона легкого дивизиона Джорджа Камбососа.

"Для Ломаченко уже не важен реванш с Лопесом. Смысл с ним боксировать? Вася всегда больше акцентировался не на Лопесе, а на поясах. Сейчас для него самый отличный бой – поединок с Камбососом. Мое мнение, что в нем интриги тоже для меня нет. Я считаю, что Вася его разберет на запчасти

По иронии судьбы с Лопесом случилось то же, что с Васей произошло в поединке с ним. Видимо, Камбосос залез ему в голову – либо он недооценил, либо переоценил. Лопес получился непохожий на себя. Только если Василий делал мало, то Лопес начал с открытым забралом прыгать на амбразуру. С первых секунд боя все совершенно показал.

Камбосос – не большая угроза в легком весе, несмотря на то, что имеет все титулы. Думаю, что долго они у него не задержатся", – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из- за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Это его четвёртое поражение в карьере.

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