Долгожданное примирение? Петраков вернет Малиновского в сборную Украины - СМИ

Сразу несколько источников сообщают, что Руслан будет вызван на матчи "сине-желтых" в ноябре.

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский, который пропустил октябрьские матчи отбора к Чемпионату мира-2022 из-за конфликта с наставником сборной Украины Александром Петраковым, получит приглашение в национальную команду на следующие поединки в ноябре.

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По информации Meta Ratings, Петраков понимает важность заключительного матча отбора на мундиаль против сборной Боснии и Герцеговины, поэтому вызовет в сборную всех сильнейших футболистов.

Сообщается, что Малиновский после матча с Францией дал предварительное согласие приехать в лагерь главной команды страны, где у него с Петраковым состоится встреча тет-а-тет. Соответствующие контакты футболиста и тренера с участием авторитетных посредников уже состоялись.

Авторитетный журналист Игорь Цыганык тоже подтвердил эту информацию.

"Малиновского вызовут в сборную Украины. Состоялась коммуникация между Малиновским и Петраковым. Главным инициатором этой коммуникации выступил Андрей Павелко (президент УАФ - прим.). Я очень рад, что все закончилось. Я очень рад, что они все-таки между собой поговорили и выяснили отношения.

Если не произойдет ничего экстраординарного, Малиновский будет в сборной Украины. А уж использует ли его Петраков, здесь уже дело главного тренера", - сказал он в программе" Цыганык Live ".

16 ноября сборная Украины на выезде проведет заключительный матч квалификации ЧМ-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этим "сине-желтые" 11 ноября в Одессе сыграют товарищеский матч с командой Болгарии .

сборная Украины на выезде проведет заключительный матч квалификации ЧМ-2022 против команды Перед этим "сине-желтые" 11 ноября в Одессе сыграют . После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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