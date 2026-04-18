Долгожданное возвращение в элиту: определился первый новичок УПЛ сезона-2026/27

"Буковина" впервые с сезона-1993/94 будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.

Максим Приходько
Черновицкая "Буковина" досрочно гарантировала себе участие в украинской Премьер-лиге (УПЛ) на сезон-2026/27.

Команда Сергея Шищенко за шесть туров до завершения чемпионата Первой лиги обеспечила себе финиш в топ-2, а значит и повышение в классе.

Произошло это после ничьей "Левого берега" с тернопольской "Нивой" (0:0). За шесть туров до конца сезона "Буковина" возглавляет таблицу Первой лиги и имеет 19 очков преимущества над третьим местом, которое занимает "Левый берег".

В последний раз "Буковина" выступала в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу еще в сезоне-1993/94, когда турнир назывался Высшая лига.

Отметим, что за второе место и прямой выход в УПЛ ведут борьбу "Черноморец" (51 очко), "Левый Берег" (47), "Агробизнес" (40) и "Ингулец" (37).

