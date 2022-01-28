Доли секунды отделили украинку от цветочной церемонии в спринте на Чемпионате Европы по биатлону

Юлия Журавок повторила лучший результат нашей женской сборной на этом континентальном первенстве.
В пятницу, 28 января, на Чемпионате Европы по биатлону-2022 в немецком Арбере прошла женская спринтерская гонка.
От Украины на гонку было заявлено шесть биатлонисток, но Анна Кривонос решила не стартовать. На дистанцию вышли пять украинок: Анастасия Меркушина, Ольга Абрамова, Вита Семеренко, Юлия Журавок и Валерия Дмитренко.
Лучше всех проявила себя Журавок. С идеальной стрельбой Юлия заняла седьмое место - от попадания в цветочную церемонию ее отделили всего 0,4 секунды.
Отметим, что на Чемпионате Европы украинцы трижды финишировали в топ-10. Ранее Тарас Лесюк занял шестое место в мужской индивидуальной гонке, а Анастасия Меркушина - седьмое в женской.
Победу в спринте одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. В борьбе за "золото" она опередила представительниц Германии Франциску Хильдебранда и Янину Хеттих.
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия, 0+0) 21:52.7
2. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+0)+3.7
3. Янина Хеттих (Германия, 0+1)+25.9
4. Алина Стремоус (Молдова, 0+1)+33.5
5. Лу Жанмоне (Франция, 0+0)+37.2
6. Ирина Кручинкина (Беларусь, 1+0) +39.4
7. Юлия Журавок (Украина, 0+0) +39.8
...
28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32.7
40. Анастасия Меркушина (1+2) +2:01.4
51. Вита Семеренко (0+3) +2:22.7
78. Валерия Дмитренко (2+2) +3:38.9
- Ранее 28 января состоялась мужская спринтерская гонка, где все украинские биатлонисты провалились, не попав даже в топ-40.
- В субботу, 29 января, мужчины и женщины будут бежать в персьюты. Завершится Чемпионат Европы 30 января классической и одиночной смешанными эстафетами.
Читайте также:
В составе олимпийской сборной Украины зафиксирован первый случай COVID-19
Кубок мира по биатлону-2021/22: полный календарь, расписание всех гонок.
Пропустит Чемпионат Европы: украинская биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус