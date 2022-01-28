Доли секунды отделили украинку от цветочной церемонии в спринте на Чемпионате Европы по биатлону

Доли секунды отделили украинку от цветочной церемонии в спринте на Чемпионате Европы по биатлону

Юлия Журавок повторила лучший результат нашей женской сборной на этом континентальном первенстве.

В пятницу, 28 января, на Чемпионате Европы по биатлону-2022 в немецком Арбере прошла женская спринтерская гонка.

От Украины на гонку было заявлено шесть биатлонисток, но Анна Кривонос решила не стартовать. На дистанцию вышли пять украинок: Анастасия Меркушина, Ольга Абрамова, Вита Семеренко, Юлия Журавок и Валерия Дмитренко.

Лучше всех проявила себя Журавок. С идеальной стрельбой Юлия заняла седьмое место - от попадания в цветочную церемонию ее отделили всего 0,4 секунды.

Отметим, что на Чемпионате Европы украинцы трижды финишировали в топ-10. Ранее Тарас Лесюк занял шестое место в мужской индивидуальной гонке, а Анастасия Меркушина - седьмое в женской.

Победу в спринте одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. В борьбе за "золото" она опередила представительниц Германии Франциску Хильдебранда и Янину Хеттих.

1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия, 0+0) 21:52.7

2. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+0)+3.7

3. Янина Хеттих (Германия, 0+1)+25.9

4. Алина Стремоус (Молдова, 0+1)+33.5

5. Лу Жанмоне (Франция, 0+0)+37.2

6. Ирина Кручинкина (Беларусь, 1+0) +39.4

7. Юлия Журавок (Украина, 0+0) +39.8

...

28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32.7

40. Анастасия Меркушина (1+2) +2:01.4

51. Вита Семеренко (0+3) +2:22.7

78. Валерия Дмитренко (2+2) +3:38.9

Ранее 28 января состоялась мужская спринтерская гонка, где все украинские биатлонисты провалились, не попав даже в топ-40 .

. В субботу, 29 января, мужчины и женщины будут бежать в персьюты. Завершится Чемпионат Европы 30 января классической и одиночной смешанными эстафетами.

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