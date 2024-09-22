"Должен был выиграть тот бой": в команде Дюбуа после победы над Джошуа захотели реванша с Усиком

Фрэнк Уоррен снова поставил под сомнение результат боя своего клиента против украинца.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, после досрочной победы своего клиента над Энтони Джошуа выразил желание увидеть его реванш против обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.

Представитель британского боксера в очередной раз не согласился с поражением, которое Дюбуа потерпел от украинца летом 2023 года.

"Увидим, что случится 21 декабря в Эр-Рияде (реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри – прим.). Посмотрим на результат этого боя. Я верю, что Тайсон победит, но поединок, который я хотел бы…

Я хотел бы увидеть, как Даниэль снова сойдется с Усиком, потому что я считаю, что он должен был выиграть тот бой, и я по-прежнему считаю, что это не был удар ниже пояса", – приводит слова промоутера Evening Standard.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Перед этим он трижды отправил соперника в нокдаун – в первом, третьем и четвертом раундах.

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Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

Позже WBA выступила с официальным заявлением, констатировав, что попадание Дюбуа ниже пояса было нарушением правил и после детального изучения апелляции постановила, что результат чемпионского боя остается в силе.

Сам Дюбуа ранее изъявил желание провести реванш с Усиком. В июне 2024 года после досрочной победы над хорватом Филиппом Хрговичем он заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа.

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