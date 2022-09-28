"Должен освободить пояс": непобедимый британец поставил ультиматум Усику и нацелен нокаутировать украинца

37-летний британец требует от украинского чемпиона выйти с ним в ринг или оставить пояс WBO вакантным.

В ночь на 25 сентября Джойс нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за пояс временного чемпиона WBO и стал официальным претендентом на полноценный титул, которым владеет Усик.

"Если Усик не хочет биться со мной, то должен освободить пояс. Тогда я стану полноценным чемпионом и смогу защищать титул. Мне кажется, я смогу добраться до него, если буду продолжать давить. Усик очень ловкий боец, но с этого момента все будет тяжело. В этот раз я был бы более подготовлен и провел бы соответствующий тренировочный лагерь, ориентированный на него.

Чтобы добиться спортивного совершенства, нужно 10 лет. Я уже превзошел этот срок, и продолжаю учиться. Поэтому это было бы великолепный 12-раундовый бой", - заявил Джойс в интервью Sky Sports.

Британский боксер заявил, что собирается нокаутировать Усика, а также вспомнил свой бой с Александром в любителях.

"Когда мы впервые боксировали с Усиком, у меня было меньше 10 лет опыта. У меня не было нормальных спаррингов с боксером-левшой. Но если я буду биться с ним сейчас в профессионалах, это будет 12 раундов, меньшие перчатки, я буду более подготовлен именно к нему.

После просмотра его второго боя с Джошуа, я буду наносить больше ударов, чем Энтони и делать все, чтобы усложнить Усику задачу. Я дрался с ним раньше, поэтому я знаю, чего ждать. С планом на бой от Исмаэля Саласа (тренер Джойса - прим.) и техниками, которые он готовит, я буду в хорошем положении. Я нацелен на то, чтобы нокаутировать Усика или как минимум победить", - сказал Джойс в интервью iFL TV.

Добавим, что в 2013 году Усик уже встречался с Джойсом в любительской World Series of Boxing (Мировая серия бокса). Тогда Саша, выступавший за команду "Украинские атаманы", победил соперника единогласным решением судей.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

После реванша с британцем Усик заявил, что его интересует только бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету Джойса 15 побед (14 - нокаутом) в 15 поединках на профессиональном ринге.

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