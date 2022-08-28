"Должен победить": в команде Усика рассказали, когда и где может состояться бой украинца против Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, высказался о возможном поединке украинского боксера с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, объединительный бой между Усиком и Фьюри может состояться в конце 2022-го или в начале 2023 года на Ближнем Востоке.

"Усик должен победить Фьюри. Он обязан выиграть. Так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке", - сказал Климас. в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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