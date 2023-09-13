"Должен побиться со мной": претендент на чемпионский пояс Усика сделал громкое заявление

Обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович прокомментировал возможный бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Хорватский боксер заявил, что именно его должны назначить следующим соперником украинца, поскольку он уже давно заслужил шанс побороться за звание чемпиона мира.

"Я не могу расслабиться в отпуске, потому что знаю, что я следующий в очереди. Я думаю об этом каждый день. Да, я должен следующим получить свой шанс. У Фьюри назначен бой против Нганну. Он недоступен, поэтому Усик должен сразиться с обязательным претендентом, и я следующий в очереди. Я давным-давно заслужил этот шанс, я долго жду, поэтому я готов биться.

Я жду уже два года. У меня были проблемы с назначением боя за статус обязательного претендента: я ждал его полтора года. А теперь я снова жду больше года. Я стал обязательным претендентом, но все равно жду. Объединительного боя нет, потому что у Фьюри запланирован поединок. Как я сказал, они должны соблюдать правила, и в следующем бою Усик должен побиться со мной", – сказал Хргович в интервью Boxing Social.

Ранее промоутер хорвата Эдди Хирн назвал возможную дату для боя между его клиентом и Усиком. Также Хргович назвал условие, при котором позволит украинцу провести поединок с Фьюри.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в суперхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В активе 36-летнего украинца 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 31-летнего Хрговича 16 побед (13 – нокаутом) в 16 поединках. В своем последнем бою хорват в августе этого года нокаутировал австралийца Демси Маккина и сохранил статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе.

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