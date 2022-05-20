"Должен уйти в отставку": министр спорта осудил президента ФБУ за поддержку россиянина Кремлева

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выступил с заявлением о переизбрании российского функционера Умара Кремлева на должность главы Международной ассоциации бокса (IBA).

Вадим Гутцайт подчеркнул, что осуждает поддержку президентом Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом представителя страны-агрессора. 13 мая на Конгрессе IBA в Стамбуле Продивус братался с Кремлевым и даже получил награду из рук россиянина.

Более того, в возглавляемой Кремлевым организации президент Федерации бокса Украины получил должность вице-президента Совета директоров IBA.

"Это крайне неприемлемое решение, особенно в то время, когда наша страна воюет с Россией. Продивус как представитель Украины должен уйти в отставку с этой должности и осудить решение Конгресса.

Более того, сразу после полномасштабной российской агрессии против Украины Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем Международным спортивным федерациям принять меры и не допускать российских и белорусских спортсменов к выступлениям на международном уровне или по крайней мере не допускать их выступлений под своим флагом, гимном и названием страны на международных соревнованиях.

Мы, команда Министерства молодежи и спорта, и я лично поддерживаем рекомендацию МОК и осуждаем такие инциденты, как в IBA. Продивус поступил цинично и недопустимо", - цитирует Гутцайта Министерство молодежи и спорта Украины.

Напомним, россиянина Кремлева со скандалом переизбрали на должность президента IBA. Его главного конкурента нидерландца Бориса ван дер Ферста отстранили за день до выборов якобы из-за нарушения устава организации.

Кремлев занимает должность президента IBA с декабря 2020 года, ранее он возглавлял Федерацию бокса России.

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