"Должен взаимодействовать": Забарный впервые высказался о своих отношениях с российским вратарем ПСЖ

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный впервые прокомментировал свои отношения с российским вратарем парижан Матвеем Сафоновым.

23-летний украинский футболист рассказал, что ему приходится профессионально взаимодействовать с россиянином на тренировках, выполняя обязательства перед клубом.

В то же время Илья отметил, что имеет однозначную гражданскую позицию и выступает за изоляцию государства-агрессора от мирового футбола, пока идет война в Украине.

"Во-первых, я хочу поблагодарить ПСЖ, один из лучших клубов мира, за возможность представлять свою страну на международной арене и играть на самом высоком уровне.

В то же время у меня однозначная гражданская позиция: в моей стране 4-й год идет полномасштабная война. Россияне – агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Война продолжается, я не поддерживаю никаких отношений ни с одним россиянином.

Что касается моего одноклубника. Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках и выполнять мои обязательства перед клубом.

И напоследок хочу сказать: пока идет война, я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола в мире", – сказал Забарный в эфире YouTube-канала "Футбол 360".

Напомним, 12 августа Забарный перешел в ПСЖ из английского "Борнмута", подписав с французским клубом контракт на пять сезонов. Стоимость трансфера составила 63 миллиона евро плюс 3 миллиона евро бонусами.

Украинский защитник уже успел провести два матча за ПСЖ – команда Луиса Энрике в чемпионате Франции обыграла "Нант" (1:0) и разгромила "Тулузу" (6:3).

ПСЖ с 9 очками лидирует в чемпионате Франции, выиграв все три матча на старте сезона. В следующем туре парижане 14 сентября будут принимать "Ланс".