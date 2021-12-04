Должник "Динамо" получил трансферный бан за переход скандального парагвайского форварда

ФИФА решила наказать "Олимпию".

Международная федерация футбола ФИФА наказала парагвайскую "Олимпию" за задолженность перед киевским "Динамо".

Об этом сообщает Versus.

Парагвайский клуб получил бан на следующее окно трансфера. Этот запрет может быть снят в том случае, если "Олимпия" выплатит долг киевлянам и заплатит штраф.

"Олимпия" не смогла рассчитаться с "Динамо" за трансфер форварда Дерлиса Гонсалеса. Сумма долга составила 5,5 миллионов долларов.

Ранее финансовый консультат "Олимпии" Мануэль Феррейра заявил, что клуб еще не скоро сможет погасить долг.

Трансфер парагвайца из "Динамо" прошел еще в феврале 2020 года.

По данным Transfermarkt, контракт парагвайского вингера с "торочковатыми" рассчитан до конца 2024 года.

В нынешнем сезоне Гонсалес сыграл в шести матчах команды и забил два гола.

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