Должны благодарить "Интер": Украина получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24

Украина будет гарантированно представлена на групповом этапе следующего сезона Лиги чемпионов.

Победитель нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги (УПЛ) получит место в группе ЛЧ, хотя согласно рейтингу должен стартовать с плей-офф квалификации.

Это произошло благодаря тому, что миланский "Интер" в рамках 37-го тура итальянской Серии А дома обыграл "Аталанту" (3:2), обеспечив себе финиш в топ-4 местного чемпионата и прямую путевку в самый престижный клубный турнир Европы.

Согласно регламенту, путевки в групповой раунд получают первые 10 ассоциаций, а также победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В таблице коэффициентов Украина занимает 12-е место, но финалисты нынешней ЛЧ – "Манчестер Сити" и "Интер" – квалифицировались в следующий розыгрыш турнира через национальные чемпионаты.

Таким образом, квота победителя ЛЧ передается следующей ассоциации в рейтинге. На 11-м месте в таблице коэффициентов УЕФА находится Россия, но ее клубы отстранены от соревнований из-за полномасштабной войны против Украины. Следовательно, квота переходит стране на 12-м месте, то есть Украине.

Победитель УПЛ-2022/23 сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/24. Серебряный призер чемпионата Украины начнет свой путь со второго квалификационного раунда ЛЧ.

Напомним, за два тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", опережающий "Днепр-1" на 5 очков. Если сегодня "горняки" не проиграют днепрянам очную встречу, то станут чемпионами, а соответственно квалифицируются в группу Лиги чемпионов на следующий сезон.

Читайте также:

Сборная Украины ждет: Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна"

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

Подсанкционный экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук попался на подделке документов в Румынии