Должны как можно быстрее подписать контракты: WBC установила новый дедлайн для Фьюри и Вайта

Должны как можно быстрее подписать контракты: WBC установила новый дедлайн для Фьюри и Вайта

Обязательный претендент не торопится с заключением сделки.

WBC сообщила представителям Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, что они должны предоставить подписанные контракты на титульный бой до 21 февраля.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Отмечается, что Фьюри готов подписать контракт. Уайт не спешит с заключением сделки, потому что надеется получить более выгодную долю от гонорара.

Диллиану принадлежит гонорар в размере 8,2 миллионов долларов. Фьюри должен получить рекордные в карьере 32,8 миллиона.

Напомним, что промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена выиграла торги по бою Тайсона Фьюри и Диллиана Вайта.

Queensberry вместе с Top Rank Боба Арума заплатят за права на поединок 41,025 миллиона долларов. Компания Matchroom Boxing, представляющая Вайта, предлагала 32,2 миллиона долларов. Эти торги стали самыми крупными в истории мирового бокса.

Сообщалось, что Уайту было предложено 5 миллионов фунтов, чтобы он не настаивал на чемпионском поединке против Фьюри, но отказался от отступных.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 33-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

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