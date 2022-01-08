"Должны побеждать": Шевченко высказался перед сверхважным матчем Серии А против команды украинца

Украинский коуч еще не выиграл с "грифонами" ни одного поединка итальянского чемпионата.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко дал комментарий на пресс-конференции перед матчем 21-го тура Серии А против "Специи", за которую выступает арендованный у "Аталанты" украинский полузащитник Виктор Коваленко.

"У нас очень важный матч против "Специи". Хороший результат приблизит нас к сохранению места в Серии А. Нам нужно лучше распоряжаться мячом и быть активными. Против "Сассуоло" мы показали хороший первый тайм. Мы могли выступить лучше, но не вышло из-за простых ошибок, мы должны устранить ошибки в матче против "Специи", нужно сыграть компактно и агрессивно, нужно сыграть в свой футбол.

Посмотрим, как Йебоа впишется в нашу игру. Когда приходит новый игрок, вы должны дать время потренироваться и адаптироваться. Я получил хорошие рекомендации от своих помощников, которые видели Хефти на тренировках. Физически он был в порядке, и мы подумали над тем, чтобы разрешить ему играть.

Для нас матч против "Специи" принципиален. Должны побеждать, потому что таким образом мы можем покинуть зону вылета и подать сигнал, что команда хочет бороться. Готовлюсь к матчу, думая только о "Специи". О кубковой встрече с "Миланом" мы подумаем позже.

Кришито сдал отрицательный тест на COVID-19. Он пройдет медобследование, а мы проверим его состояние. Он и против "Аталанты" играл с некоторыми проблемами", - приводит Шевченко Tuttomercato.

Поединок "Дженоа" - "Специя" состоится в воскресенье, 9 января. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

Сейчас в активе генуэзцев 12 очков и предпоследняя, 19-я позиция. "Специя" Коваленко, имея 16 баллов, занимает 17-е место.

Добавим, что Шевченко под руководством "Дженоа" провела в Серии А восемь игр - три ничьих и пять поражений.

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