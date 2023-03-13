Должны поблагодарить VAR: "Барселона" чуть не потеряла победу над "Атлетиком" в Примере (видео)

На последних минутах бригада арбитров отменила гол басков.
Каталонская "Барселона" на выезде минимально обыграла "Атлетик" Бильбао в матче 25-го тура испанской Ла Лиги – 0:1.
Единственный гол команда Хави забила в конце первого тайма – Рафинья отличился после передачи Серхио Бускетса.
На последних минутах встречи хозяева могли избежать поражения, однако гол Иньяки Уильямса на 87-й минуте был отменен из-за игры рукой после просмотра видеоповтора (VAR).
Обзор матча
После этой победы "Барселона" (65 очков) продолжает лидировать в Примере, увеличив преимущество над мадридским "Реалом" до 9 баллов. "Атлетик" (33 пункта) занимает девятую позицию.
В следующем туре "сине-гранатовые" 19 марта в Эль Классико примут "Реал". Клуб из Бильбао 17 марта на выезде встретится с "Вальядолидом".
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