Должны поблагодарить VAR: "Барселона" чуть не потеряла победу над "Атлетиком" в Примере (видео)

Каталонская "Барселона" на выезде минимально обыграла "Атлетик" Бильбао в матче 25-го тура испанской Ла Лиги – 0:1 .

Единственный гол команда Хави забила в конце первого тайма – Рафинья отличился после передачи Серхио Бускетса.

На последних минутах встречи хозяева могли избежать поражения, однако гол Иньяки Уильямса на 87-й минуте был отменен из-за игры рукой после просмотра видеоповтора (VAR).

Обзор матча

После этой победы "Барселона" (65 очков) продолжает лидировать в Примере, увеличив преимущество над мадридским "Реалом" до 9 баллов. "Атлетик" (33 пункта) занимает девятую позицию.

В следующем туре "сине-гранатовые" 19 марта в Эль Классико примут "Реал". Клуб из Бильбао 17 марта на выезде встретится с "Вальядолидом".

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