"Должны показать другой уровень": Ребров высказался о матче сборной Украины с Грузией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Грузии.

Наставник "сине-желтых" ответил на вопросы журналистов относительно подготовки к предстоящему поединку и дебютантов национальной команды.

"Для нас очень важно, чтобы была конкуренция на каждой позиции. Если кто-то получил травму, то мы пытаемся найти замену среди кандидатов в сборную или среди игроков из резервного списка. Важно, чтобы было минимум два игрока на позицию. Я считаю, что вызванные и довызванные футболисты действительно этого заслуживают. Много новых исполнителей, но в тренировочном процессе я не вижу, чтобы они где-то потерялись или чего-то не делали. Очень важен не только тренировочный процесс, но и то, как они проявят себя в игре. Мы даем шанс всем игрокам.

Мы проиграли два первых поединка. Конечно, мы должны показать другой уровень, иную веру в результат. Если говорить о Лиге наций, то она пришла на смену товарищеским матчам, когда тренерам было легче проверять кандидатов. Теперь эти игры официальные. Игроки понимают, что каждый поединок на уровне сборной – большое событие для нашей страны. В следующих двух матчах мы не можем говорить только о результате, а должны говорить и о желании, упорстве, том, как мы играем за страну. Для меня Лига наций – это больше подготовка к квалификации. Но, конечно, этот турнир также дает шанс попасть в плей-офф отбора к чемпионату мира.

Я не могу сказать, что мы не хотели выиграть два предыдущих матча. Если вспомнить игру против Чехии, то мы нанесли 20 ударов по воротам, а не только контролировали мяч. К примеру, мы анализировали матчи Евро, когда команды пробивали 15-16 раз и выигрывали. К сожалению, мы уступили, но пытались победить. Да, мы проиграли два поединка, но мы смотрим вперед. Конечно, завтра мы будем пытаться выиграть матч против Грузии, показать наш уровень", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций.

Поединок Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, в польском городе Познань на стадионе "Enea Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Грузия доступна на нашем сайте.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), поэтому занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Грузия, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Команда Вилли Саньоля с 6 баллами лидирует в квартете. Албания и Чехия идут следом, имея в своем активе по 3 зачетных пункта.

Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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