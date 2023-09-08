"Должны сделать максимум": Ребров высказался о матче с Англией в отборе на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча 5-го тура отбора на Евро-2024 против национальной команды Англии.

– Будет ли готов сыграть Андрей Ярмоленко? Если нет, кем планируете его заменить?

– Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе. Естественно, он не готов на 100%. Сегодня увидим. Его есть кем заменить. Сейчас на каждую позицию у сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен.

– Почему в сборную Украины не был вызван Руслан Малиновский?

– Когда мы вызывали игроков, то у него вообще не было команды и практики. Мы вызвали тех футболистов, которых вызвали. Руслан является членом нашей сборной, так что ничего страшного. Сейчас у него есть игровая практика. Я считаю, что он наберет форму и вернется в сборную Украины.

– Во Вроцлаве сейчас проживает много украинцев. Ожидаете ли вы поддержки "12-го игрока" во время матча?

– К сожалению, уже больше года мы играем за пределами Украины. Мы должны соревноваться в такой ситуации. Уверен, что будет большая поддержка украинцев и поляков. Думаю, будет хорошая атмосфера на стадионе и футболисты ее почувствуют.

– Какое кадровое состояние у сборной Украины?

– К сожалению, есть небольшие повреждения у футболистов. Но мы вызвали 26-х игроков, их достаточно. Подобные проблемы есть и у сборной Англии. Я всегда говорил, что мы должны уважать соперника, но акцентировать внимание на своей игре. Несмотря на все повреждения, мы должны показывать нашу игру.

– Какова будет роль Александра Зинченко в вашей команде?

– Завтра увидим. Я уверен, что он готов и хочет играть на любой позиции. Он играл и правого, и левого фулбека.

– Какой результат следующих матчей будет для вас удовлетворительным?

– Я должен готовиться к каждой игре. Сейчас поединок с Англией, затем – с Италией. Но я сконцентрирован на этой игре, мы не считаем очки, которые должны заработать в двух матчах. Мы должны сосредоточиться на игре, должны сделать максимум для трех очков, а дальше посмотрим, что будет.

– Сборная Англии – очень сложный соперник. Какие слабые стороны этой команды?

– Очень трудно найти слабые стороны. Но мы должны сосредотачиваться на нашей игре, понимать, как противостоять этому сопернику. За эти дни мы поняли, как должны действовать. Но это футбол – ты не знаешь, что завтра будет происходить на поле. Важно футболистам сосредоточиться на игре, понимать слабые стороны соперника. Однако Англия – очень крепкая команда. Несмотря на кадровые проблемы, у нее есть два-три состава. Потому мы готовимся очень серьезно, завтра должны показывать свою игру.

- Разделяете ли вы чувство Александра Зинченко по поводу ситуации в Украине? Насколько для вас сейчас является вызовом возглавлять национальную сборную?

– Конечно, полностью разделяю мысли Александра. Он сказал о большой помощи со стороны Польши, но хочу напомнить, что Англия оказала нам большую поддержку, и продолжает это делать в столь сложное для нас время. Что касается работы, то я очень счастлив, это большая ответственность. Я рад, что присоединился к команде в такое сложное время.

Не только у нас с Александром такие ощущения. Каждый игрок сборной постоянно думает об Украине, мы об этом постоянно говорим. Мы знаем, почему мы здесь на своем месте – потому что есть парни и девушки, которые борются на передовой за нашу независимость. Для меня, как тренера, это даже легче, ведь не нужно мотивировать подопечных. Они четко знают, за что играют, понимают свою цель, и мы идем к ней.

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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После матча с англичанами сборная Украины во вторник, 12 сентября, в Милане сыграет с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела три матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а затем в Скопье победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в группе С. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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