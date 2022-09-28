"Должны уехать немедленно": Канада требует от своих хоккеистов объяснить продолжение выступлений в странах-агрессорах

Министерство иностранных дел Канады призвало своих хоккеистов прекратить работу в клубах стран-агрессоров.

Канадские хоккеисты, играющие в Беларуси и России, должны немедленно покинуть страны-агрессора.

Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Эдриен Бланшар, пишет TSN.

"Война президента Владимира Путина в Украине – это война против свободы, демократии и прав украинцев и всех людей определять свое собственное будущее. Мы, как канадцы, ценим эти ценности. Спортсмены, решившие играть и ассоциироваться с Россией и Беларусью, должны объяснить свое решение общественности.

Наше правительство очень четко заявило: канадцам следует избегать любых поездок в Россию и Беларусь. Если они в России или Беларуси, они должны уехать немедленно. Наша способность предоставлять консульские услуги может оказаться крайне ограниченной", – сказал он.

К слову, на территории России сейчас находятся 48 хоккеистов из Канады.

Напомним, что 12 российских легионеров турецкого хоккейного клуба "Буз Адам" спровоцировали потасовку с украинскими игроками "Барселоны".

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