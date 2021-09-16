Дом футболиста "Челси" ограбили во время матча Лиги чемпионов: преступление попало на камеры наблюдения (видео)

Игрок лишился ценных наград.

Дом защитника лондонского "Челси" Риса Джеймса был ограблен во время матча его команды против российского "Зенита" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом футболист сообщил лично в Instagram.

"Вечером 14 сентября, когда я играл за клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых грабителей вломилась в мой дом. Совместными усилиями им удалось погрузить в машину тяжелый сейф, в котором находились некоторые личные вещи.

Я не храню дома ювелирные украшения, поэтому все, что хранилось в сейфе, – медали: медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка УЕФА и медаль за второе место на Евро-2020.

Эти медали мы завоевали вместе с "Челси" и сборной Англии - награды, которые не отнять у меня вне зависимости от того, обладаю ли я физически ими, чтобы доказать это.

Однако я обращаюсь ко всем моим поклонникам, болельщикам "Челси" и сборной Англии с просьбой помочь выявить и выдать этих подлецов, которые никогда не почувствуют себя спокойно, потому что улики против них накапливаются.

Полиция, мои советники, "Челси" и многие другие поддерживают меня, и у нас есть четкие версии о том, кто эти преступники. Мы идем за ними.

К счастью, во время взлома в доме никого не было, но я хочу сообщить всем, что со мной все в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам о моей беде, и надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость", - написал Джеймс.

Также он поделился видео, как было совершено преступление.

Матч "Челси" - "Зенит" завершился победой английской команды со счетом 1:0.

Джеймс отыграл поединок полностью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, звезда "Ромы" с женой и малолетним сыном подвергся вооруженному ограблению в своем доме.

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