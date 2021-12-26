Дом мечты: Неймар приобрел роскошную виллу в Бразилии (видео)

Футболист потратил более 2,5 миллионов фунтов стерлингов.

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар купил новое жилье на родине.

Об этом сообщает издание The Sun.

Вилла стоимостью более 2,5 миллионов фунтов стерлингов включает семь спален, корт для игры в сквош, бассейн, гараж на 20 машин и даже панорамный лифт между этажами.

Особняк 29-летнего футболиста расположен в элитном районе рядом с Сан-Паулу.

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