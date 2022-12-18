Доминация норвежцев и провал украинца: результаты первого масс-старта сезона на Кубке мира по биатлону

В воскресенье, 18 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 во французском Анси состоялся мужской масс-старт.

Среди украинцев в первый масс-старт сезона отобрался один участник – Артем Прима.

К сожалению, эта гонка не стала для него успешной – с шестью промахами на огневых рубежах он финишировал только предпоследним, 29-м.

Пьедестал почета полностью заполонили норвежцы. Победителем масс-старта стал Йоханнес Дале, второе место занял Стурла Легрейд, а топ-3 замкнул Йоханнес Бе.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского масс-старта в Анси

1. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+2+0) 35:02.2

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1)+0.3

3. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+2) +10.6

4. Фабьен Клод (Франция, 1+0+2+0) +17.2

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+2) +19.1

6. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+1) +20.6

...

29. Артем Прима (Украина, 1+1+1+3) +3:12.2

Также сегодня состоится женский масс-старт, начало – в 15:15 по киевскому времени. Украина в нем представлена не будет.

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