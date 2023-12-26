Доминация Усика и Магучих, возвращение Свитолиной, полуфинал молодежного Евро: достижения украинского спорта в 2023 году

2023 год подходит к своему завершению. Он оказался невероятно сложным для всего нашего государства, которое продолжает героически защищаться от нашествия российских окупантов. Несмотря на обстоятельства, украинские спортсмены гордо представляли родину на международной арене и одержали много побед. В их честь звучал гимн Украины, а вверх поднимался национальный сине-желтый флаг.

В то же время большое количество украинских спортсменов взяли в руки оружие и смело защищали украинский народ от врага. Они навсегда вписали свои имена в историю Украины. Многие из них уже никогда не вернутся с войны, ведь отдали жизнь, защищая родную страну от захватчиков.

ТСН Проспорт предлагает читателям вспомнить самые громкие победы украинских спортсменов в 2023 году.

Александр Усик защитил чемпионские пояса и приблизился к званию "абсолюта"

Украинец Александр Усик продолжает находиться на вершине мирового бокса. В ночь на 27 августа он на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве нокаутировал в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Не обошлось без грязного поступка со стороны представителя Великобритании. В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери принял справедливое решение и не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

Украинский боксер отомстил своему сопернику эффектно. Серия точных ударов украинца в восьмом раунде вынудила Дюбуа "взять колено", а в девятом раунде после еще одного нокдауна рефери остановил поединок.

После боя Дюбуа пытался оправдаться за поражение. Утверждал, что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а в живот. Британец заявлял, что якобы действительно нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Команда Даниэля даже подала апелляцию и требовала аннулировать результат боя, однако шансов на успех у нее не было.

Стоит отметить, что следующий бой однозначно будет для Усика еще сложнее. Александр наконец-то подписал контракт на объединительный поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Битва за звание "абсолюта" состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Усик – Фьюри / Фото: facebook.com/K2Ukraine

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Элина Свитолина ярко вернулась на корт после рождения ребенка

Главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина в начале апреля 2023 года вернулась на корт после декрета. В прошлом году в середине октября Элина впервые стала мамой, родив дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Долгожданное возвращение на корт оказалось чрезвычайно мощным. Уже в конце мая Свитолина стала победительницей турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция), обыграв в финале "нейтральную" россиянку Анну Блинкову. Это первый титул Элины после рождения ребенка и 17-й в карьере.

На этом Свитолина не остановилась и показала отличную игру на турнирах Большого шлема. Уроженка Одессы дошла до четвертьфинала на Roland Garros, а затем смогла выйти в полуфинал Wimbledon, повторив свой лучший результат на соревнованиях серии Grand Slam. В четвертьфинале Уимблдона украинка обыграла первую ракетку мира польку Игу Швентек.

Элина Свитолина / Фото: Associated Press

Всего за полгода Свитолина совершила безумный прорыв и вернула себе статус первой ракетки Украины, поднявшись со второй тысячи рейтинга WTA на 25-е место.

Такие потрясающие достижения украинки не остались без внимания международного теннисного сообщества. По итогам 2023 года Элина получила престижную награду "Возвращение года" от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Молодежная сборная Украины по футболу дошла до полуфинала Евро и завоевала путевку на Олимпиаду

2023 год порадовал громкие победы и украинских любителей футбола. Наиболее памятным достижением стал выход молодежной сборной Украины (U-21) в полуфинал чемпионата Европы.

Подопечные Руслана Ротаня уверенно вышли из группы, обыграв Хорватию, Румынию и сыграв вничью с Испанией. А затем "сине-желтые" провели свой лучший матч на турнире – в четвертьфинале Украина обыграла Францию, тем самым завоевав путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.

Это достижение по-настоящему уникально. Впервые в своей истории Украина поучаствует в футбольном турнире Олимпийских игр. К слову, свой путь на Евро-2023 украинцы завершили в шаге от финала, уступив в полуфинале испанцам.

Сборная Украины по футболу попала в плей-офф отбора на Евро-2024

Главная национальная футбольная сборная Украины также достойно выступала в 2023 году. Пусть команда Сергея Реброва и не сумела напрямую выйти в финальный турнир Евро-2024, но сохраняет шансы пробиться туда через плей-офф.

"Сине-желтые" заняли третье место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. Украинская сборная до последнего претендовала на прямую путевку на континентальное первенство и была близка к ее завоеванию, однако в матче заключительного тура группового этапа не смогла обыграть Италию.

Нельзя не упомянуть скандальный ммоент в конце игры Украина – Италия, когда бригада арбитров не назначила чистый пенальти за нарушение правил против Михаила Мудрика в штрафной "Скуадры Адзурры".

Сборная Украины / Фото: Associated Press

Но опускать руки подопечным Реброва отнюдь не время, ведь впереди плей-офф отбора за выход на Евро-2024. Чтобы попасть на ЧЕ, украинцам нужно в полуфинале обыграть команду Боснии и Герцеговины, а затем в финале одолеть победителя пары Израиль – Исландия. Матчи запланированы на 21 и 26 марта 2024 года.

Добавим, что в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Еврокубковые достижения "Шахтера"

В клубном футболе Украине также есть чем похвастаться. Этим она обязана донецкому "Шахтеру", который даже в условиях войны продолжает добиваться значительных успехов в международных турнирах.

В прошлом сезоне "горняки" совершили громкую сенсацию, выбив на пути в 1/8 финала Лиги Европы французский "Ренн".

В нынешней кампании чемпион Украины достойно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. "Оранжево-черные" набрали 9 очков, одержав три победы в шести матчах. Дончане дважды обыграли бельгийский "Антверпен" и даже победили испанскую "Барселону".

"Шахтер" – "Барселона" / Фото: Associated Press

До последнего тура "горняки" сохраняли шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов, но проиграли лобовой поединок "Порту" и продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Там соперником команды Марино Пушича станет французский "Марсель". Стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.

Сборная Украины по футзалу вышла на чемпионат мира-2024

2023 год запомнится для Украины и важными футзальными победами. Мужская сборная Украины по футзалу впервые за восемь лет квалифицировалась на чемпионат мира.

Команда Александра Косенко до последнего тура вела борьбу за прямую путевку на Мундиаль и в итоге завоевала ее, одолев в решающем выездном поединке команду Польши.

Сборная Украины по футзалу / Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года. Там "сине-желтые" будут претендовать на самые высокие места.

Ярослава Магучих – королева украинской легкой атлетики

Просто невероятный 2023 год провела украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

22-летняя спортсменка из Днепра завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении в Стамбуле, а также "золото" чемпионата мира в Будапеште – это первая золотая медаль для Украины на чемпионатах мира по легкой атлетике за последние 10 лет.

Выполнив олимпийский норматив, Ярослава также завоевала лицензию на участие в Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

Кроме того, Магучих выборола "золото" Европейских игр, а также выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги, включая финал сезона в американском Юджине, где установила лучший результат сезона-2023 в мире – 2,03 метра.

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Именно Ярославу Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины признал "Лучшей спортсменкой 2023 года", а ее личного тренера Татьяну Степанову – "Лучшим тренером 2023 года".

Триумфальное выступление украинцев на Европейских играх

Сборная Украины показала выдающиеся результаты на Европейских играх-2023, которые проходили в польском Кракове. "Сине-желтые" выиграли 41 награду (21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых), заняв третье место в итоговом медальном зачете.

Украинцы выиграли медальные зачеты Европейских игр-2023 в четырех видах спорта: в муай-тае (тайском боксе), карате, прыжках в воду, а также гребле на байдарках и каноэ.

Самыми результативными для Украины стали выступления в легкой атлетике и муай-тае, где наши спортсмены завоевали по шесть наград.

Украинские каноистки Людмила Лузан и Валерия Терета / фото — facebook.com/minmolodsport

Все медали сборной Украины на Европейских играх-2023:

"Золото": Людмила Лузан и Валерия Терета (гребля, каноэ-двойки, 500 м), Олег Кухарик и Игорь Трунов (гребля, байдарки-двойки, 500 м), Ксения Байло, Данило Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа (прыжки в воду, смешанные команды), Анжелика Терлюга (карате, до 55 кг), Андрей Заплитный (карате, до 75 кг), Людмила Лузан (гребля, каноэ-одиночка, 500 м), Ксения Байло и Кирилл Болюх (прыжки в воду, микст, 10 м), Наталья Кроль (легкая атлетика, бег, 800 м), Марина Бех-Романчук (легкая атлетика, тройной прыжок), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Алексей Середа и Кирилл Болюх (прыжки в воду, синхронные прыжки, 10 м), Джоан-Фейби Бежура (фехтование, индивидуальная шпага), Павел и Юлия Коростылевы (пулевая стрельба, микст, малокалиберный пистолет, 25 м), Игорь Любченко (муай-тай, до 67 кг), Александр Ефименко (муай-тай, до 71 кг) и Олег Приймачев (муай-тай, до 91 кг), Ольга Харлан (фехтование, индивидуальная сабля), Елена Костевич, Юлия Корыстилева и Анастасия Немец (пулевая стрельба, 25 метров), Олег Колодий и Даниил Коновалов (прыжки в воду, синхронные прыжки, 3 м), Александр Хижняк (бокс, до 80 кг), Виктория Ус (гребля, байдарка-кросс).

"Серебро": Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семыкин и Игорь Трунов (гребля, байдарка-четверка, 500 м), Людмила Лузан (гребля, каноэ-одиночка, 200 м), Анита Серегина (карате, до 61 кг), сборная Украины по артистическому плаванию (акробатические группы), Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота), Марина и Владислава Алексеивы (артистическое плавание, дуэт, произвольная программа), Анастасия Павлова и Иван Кожокарь (стрельба из лука, микст), Егор Скурихин (муай-тай, до 81 кг), Ксения Байло и София Эсман (прыжки в воду, синхронные прыжки, 10 м), Анна Пономаренко (брейкданс), женская сборная Украины по пляжному футболу, Тимур Брыков (кикбоксинг, до 75 кг).

"Бронза": Елена Костевич (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м), Никита Филипов (карате, кумите, до 60 кг), Владислав Шепелев (легкая атлетика, тройной прыжок), Артур Фельфнер (метание копья), Владислав Микитась (муай-тай, до 60 кг), Анастасия Михайленко (муай-тай, до 51 кг), Владимир Станкевич (фехтование, индивидуальная шпага), Артем Мельник (кикбоксинг, до 86 кг).

Кейс Ольги Харлан и борьба против стран-агрессоров в спорте

К сожалению, отчаянная борьба украинских спортсменов и чиновников за то, чтобы россияне и белорусы были полностью отстранены от международных соревнований до завершения военной агрессии РФ против Украины, очень часто натыкалась на игнорирование проблемы и попустительство спортивными федерациями и Международным олимпийским комитетом (МОК) представителям стран-агрессоров.

В конце марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запретили выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и контракты с армиями государств-агрессоров.

В ответ правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Решение Кабмина распространялось на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

Однако уже в июле украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, куда спортсменов из стран-агрессоров допустили в нейтральном статусе.

В конце июля разразился громкий скандал вокруг украинской саблистки Ольги Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

Россиянка устроила провокацию и почти час не покидала фехтовальную дорожку, а также подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", после чего организаторы турнира дисквалифицировали Харлан.

Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку соперницы из России Анне Смирновой / Фото: FIE

Это вызвало огромный общественный резонанс. В итоге МОК предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024, а президент комитета Томас Бах направил письмо Ольге, в котором заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

Позже FIE закрыла вопрос о дисквалификации Харлана. После получения "черной карточки" украинку должны были отстранить на 60 дней от всех последующих турниров, но этого не произошло.

Изменила правила игры: как Ольге Харлан удалось противостоять россиянке

В конце 2023 года международные организации снова приняли по-настоящему позорные решения. Сначала Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских и белорусских спортсменов к Паралимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. А затем и МОК допустил атлетов из стран-агрессоров к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Президент МОК Томас Бах / Фото: Associated Press

Большое количество спортсменов со всего мира осудили допуск россиян и белорусов к Олимпийским играм, а их страны пригрозили бойкотом соревнований. Поэтому остается надеяться, что совместными усилиями будет сделано все возможное, чтобы представителей страны-террориста не было на Олимпиаде-2024 и других международных турнирах.

"Ангелы спорта"

Все предыдущие спортивные победы 2023 года были бы просто невозможны, если бы не Вооруженные силы Украины, которые стояли на защите нашей родины от российских оккупантов. Многие украинские спортсмены приостановили свою карьеру и отправились на фронт, где с оружием в руках каждый день героически защищали нашу страну и народ от жестокого врага.

К сожалению, не все из них вернутся домой живыми. По состоянию на декабрь 2023-го в результате российской агрессии погибли почти 400 украинских спортсменов и тренеров. Среди них были как опытные чемпионы мира и Европы, так и совсем юные атлеты, пожертвовавшие своей счастливой жизнью и будущим ради свободы соотечественников и независимости Украины.

Спортивный комитет Украины совместно с Минмолодежспорта создали проект "Ангелы спорта" – реквием по погибшим украинским спортсменам. На сайте опубликованы имена и краткие биографии украинских атлетов, которые погибли в результате российского вторжения. Их имена уже навеки вписаны в историю и должны запечатлеться в сердце каждого украинца.

Надеемся, что 2024 будет успешным как для украинского спорта, так и для всей нашей страны. Продолжаем верить в ВСУ и всячески помогать нашим военным, чтобы вместе одержать самую важную победу и освободить все территории нашей родины от оккупантов.

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