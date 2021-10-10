Доминирование "Цыганского короля": статистические итоги чемпионского поединка Фьюри - Уайлдер

На момент нокаута британец уверенно лидировал на судейских записках.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри зрелищно нокаутировал Деонтея Уайлдера в поединке, который состоялся в ночь на 10 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Видео нокдаунов и нокаута в бою Фьюри - Уайлдер

В Сети появился судейский протокол боя. На момент нокаута в 11-м раунде "Цыганский король" превосходил своего соперника по подсчетам всех трех рефери - 95:91, 94:92, 95:92.

Фото — Twitter

Кроме того, Фьюри полностью превзошел Уайлдера по ударам. Британец бил чаще и был точнее - 385 (39% точности) против 355 (20%) у американца.

Из 268 силовых ударов от Тайсона 114 попали в цель (43% точности), у Уайлдера - 63 из 253 (25%). Также Фьюри перебоксировал Деонтея по джебам - 36 из 117 (31% точности) против 9 из 102 (9% точности).

This was heavyweight drama at the highest level. Fury had the edge statistically, but the damaged Wilder was dangerous to the very end. #FuryWilderIII pic.twitter.com/2X8Od715VC — CompuBox (@CompuBox) October 10, 2021

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым;

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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