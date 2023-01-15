Доминирование норвежцев: результаты мужского масс-старта на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Никто из украинцев не квалифицировался в эту гонку.

В воскресенье, 15 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в немецком Рупольдинге состоялся мужской масстарт.

К сожалению, ни один из украинцев не смог отобраться в эту гонку. В масс-старт попадают 25 лучших биатлонистов из общего зачета Кубка мира и 5 лучших биатлонистов по сумме баллов за этап, на котором проводится масс-старт.

Весь пьедестал мужского масс-старта стал норвежским. Выиграл гонку Йоханнес Бе. Вторым финишировал Ветле Кристиансен, а тройку призеров замкнул Стурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского масстарта в Рупольдинге

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1+1) 36:12.0

2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+0) +19.3

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0)+35.3

4. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +36.4

5. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+0) +49.7

6. Витаутас Строля (Литва, 0+0+0+1) +55.6

В воскресенье, 15 января, немецкий этап завершится женским масс-стартом. Начало – в 15:45 по киевскому времени.

Шестой этап сезона Кубка мира по биатлону примет 19 – 22 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте также:

Украина – за пределами топ-10: результаты женской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Украина попала в цветочную церемонию в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Джима – в топ-20: результаты женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге