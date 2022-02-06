Домой без медали: сборная Украины по футзалу проиграла матч за "бронзу" испанцам на Чемпионате Европы

"Сине-желтые" опять ничего не сумели противопоставить именитому оппоненту.

Сборная Украины по футзалу не сумела взять медаль на Чемпионате Европы-2022.

Подопечные Александра Косенко в матче за третье место уступили Испании со счетом 1:4 .

Первый гол в этой встрече был забит на 11 минуте – игроку "фурии рохи" Мельядо удался роскошный удар под перекладину после введения аута. Несколько непонятно, почему судья засчитал этот мяч, ведь во время его введения он был в движении, что запрещено правилами.

Впрочем, "сине-желтые" не сникли и на 17 минуте восстановили паритет — забил Игорь Чернявский. Отметим, что украинцы большую часть игры проводили впятером, сняв вратаря. "Сине-желтые" имели достаточное количество для взятия ворот, однако реализация в этот день была не на их стороне.

Что касается Испании, то класс все-таки взял свое. Через минуту после гола Чернявского Франсиско Солано снова вывел номинальных хозяев вперед. Во втором тайме, а именно на 31 минуте , Боис дальним выстрелом закрепил преимущество "красных". Точку в этой игре поставил Адольфо, отличившийся на 32 минуте ударом по пустым воротам, когда Украина играла с пятым полевым.

Как следствие, уступив испанцам, сборная Украины покидает континентальное первенство без награды.

В финале Чемпионата Европы по футзалу сыграет действующий победитель турнира и лучшая команда планеты – сборная Португалии. Ее соперником будет Россия, обыгравшая Украину в полуфинале соревнований. Решающий матч начнется 6 февраля в 18:30 по Киеву.

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