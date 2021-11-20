"Донбасс" получил второе подряд техническое поражение и может быть исключен из Чемпионата Украины

"Донбасс" получил второе подряд техническое поражение и может быть исключен из Чемпионата Украины

Изгнание из УХЛ также угрожает "Краматорску".

Хоккейный клуб "Донбасс" получил второе подряд техническое поражение в Украинской хоккейной лиге (УХЛ).

Донецкий клуб был наказан за то, что выпустил 6 дисквалифицированных игроков, самовольно покинувших расположение сборной Украины, в поединке с "Кременчугом" (5:2), сообщает официальный сайт ФХУ.

Первое техническое поражение "Донбасс" получил за аналогичную ситуацию в прошлом матче с "Днепром" (3:1).

Согласно регламенту, после двух технических поражений подряд "Донбасс" может быть снят с розыгрыша УХЛ. В аналогичной ситуации оказался Краматорск, в составе которого также два матча подряд выходил отстраненный хоккеист.

Федерация хоккея Украины (ФХУ) рассмотрит вопрос о снятии двух клубов из участников регулярного чемпионата УХЛ в начале следующей недели.

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Решение отозвать своих хоккеистов из сборной Украины было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

По информации XSport, шесть украинских клубов, среди которых "Донбасс" и "Краматорск", приняли решение учредить новую организацию - хоккейную Суперлигу. В нее также вошли "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия".