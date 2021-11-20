"Донбасс" получил второе подряд техническое поражение и может быть исключен из Чемпионата Украины

Изгнание из УХЛ также угрожает "Краматорску".
Хоккейный клуб "Донбасс" получил второе подряд техническое поражение в Украинской хоккейной лиге (УХЛ).
Донецкий клуб был наказан за то, что выпустил 6 дисквалифицированных игроков, самовольно покинувших расположение сборной Украины, в поединке с "Кременчугом" (5:2), сообщает официальный сайт ФХУ.
Первое техническое поражение "Донбасс" получил за аналогичную ситуацию в прошлом матче с "Днепром" (3:1).
Согласно регламенту, после двух технических поражений подряд "Донбасс" может быть снят с розыгрыша УХЛ. В аналогичной ситуации оказался Краматорск, в составе которого также два матча подряд выходил отстраненный хоккеист.
Федерация хоккея Украины (ФХУ) рассмотрит вопрос о снятии двух клубов из участников регулярного чемпионата УХЛ в начале следующей недели.
Скандал в украинском хоккее: с чего все началось
Решение отозвать своих хоккеистов из сборной Украины было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.
В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.
Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.
По информации XSport, шесть украинских клубов, среди которых "Донбасс" и "Краматорск", приняли решение учредить новую организацию - хоккейную Суперлигу. В нее также вошли "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия".
- На товарищеском турнире в Будапеште сборная Украины провела два матча, в которых уступили Италии (3:4 по буллитам) и Венгрии (1:2), заняв третье место.
- С 25 апреля по 1 мая 2022 года "сине-желтые" примут участие в Чемпионате мира в дивизионе 1В, который состоится в польском Катовице. Соперниками Украины будут Польша, Эстония, Япония, Литва и Сербия.