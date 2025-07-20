"Don't push the horses": фраза Усика перед реваншем с Дюбуа разорвала Сеть (видео)

Александр Усик / © Associated Press

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В ночь на 20 июля украинский боксер Александр Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Любители бокса по всему миру активно делятся впечатлениями от эффектной победы украинского чемпиона.

Однако не только боксерский перформанс Александра они обсуждают. В трендах социальных сетей уже несколько дней находится фраза, которую Усик сказал на пресс-конференции перед реваншем с Дюбуа – "Don't push the horses" .

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Рассказываем, что она означает и почему быстро стала мемом в Сети.

В четверг, 17 июля, во время финальной пресс-конференции тренер британского боксера заявил, что грядущий бой станет "шоу Даниеля Дюбуа". На это Усик мгновенно ответил фразой "Don't push the horses".

Это дословный перевод устойчивого украинского изречения "не гоните лошадей" , которое означает призыв не торопиться. Однако в английском языке такая идиома звучит несколько иначе – "Hold your horses" ("Придержите своих коней").

Именно поэтому сторона Дюбуа не поняла высказывание Усика. Дон Чарльз, тренер британского боксера, переспросил Александра, что он имел в виду: "Don't push what?" Но Усик не стал ничего объяснять и просто повторил "Don't push the horses".

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"Мне нужен переводчик", – заявил тренер Дюбуа. Но переводчик также просто повторил фразу Усика: "Don't push the horses".

Авторы из Muesli UA оперативно создали из этой фразы трек, наложив динамическую музыку. Сам боксер выложил его на своей странице в Tiktok.

Люди со всего мира стали снимать видео под этот звук. Среди них – и звезды украинского шоу-бизнеса, в том числе Светлана Лобода.

Выражение завирусилось в Сети и быстро стало новым мемом, который после победы Усика над Дюбуа приобрел еще большую популярность.

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Украинцы массово начали использовать фразу "Don't push the horses" в своей повседневной жизни.

Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере выборол звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.