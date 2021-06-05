"Допинг не нашли. Вот так и живем": украинский чемпион отреагировал на свою дисквалификацию обвинениями в коррупции

Спортсмен опроверг выдвинутые против него обвинения.
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак отреагировал на новость о своем временном отстранении от участия в соревнованиях из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения тестирования на запрещенные препараты и подкупа допинг-офицеров.
"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем", - написал тяжелоатлет в Instagram.
- Чумак является двукратным призером Чемпионатов мира и трехкратным чемпионом Европы.
- Последнюю свою победу Дмитрий одержал в Москве. Он стал чемпионом Европы в весовой категории до 109 килограммов, после чего взорвал Сеть постом о сгоревшей столице России.
- Позже депутат Госдумы России Дмитрий Свищев оскорбил украинского чемпиона, назвав его уродом.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике.