Допинг украинки на Олимпиаде-2020: российский муж спортсменки обвинил вакцину от COVID-19

Муж Юлии Елистратовой Владимир Турбаевский заверил, что она не принимала запрещенных препаратов.

Владимир Турбаевский, муж украинской триатлонистки Юлии Елистратовой, прокомментировал ее отстранение от Олимпийских игр-2020 из-за положительного допинг-теста. Спортсменка была лишена права выступить в Токио за день до старта соревнований в ее дисциплине.

Украинка подозревается в употреблении запрещенного препарата эритропоэтина. Однако ее муж, российский чемпион мира по триатлону Турбаевский, утверждает, что Юлия не употребляла запрещенных препаратов.

"Для нас это шок. Мы сами не можем понять, как так получилось. Юля столько лет постоянно сдает пробы. И вдруг такое известие. Юля готовилась к старту на Олимпиаде 28 июля, а 26-го вечером ей пришло письмо о положительной пробе. Сейчас она еще в Токио.

Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда не было сделать - сплошные соревнования. Ты или сдаешь соревновательный контроль, или к тебе приезжают домой ", - объяснил Турбаевский.

По его словам, на результат допинг-пробы могла повлиять прививка от коронавируса, которую спортсменке сделали за четыре дня до проверки на допинг.

"ЭПО - это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, оно дало ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали через два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много, и ответов на них у нас пока нет", - приводит слова Турбаевского издание "Спорт-Экспресс".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

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