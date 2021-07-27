Допинга не обнаружено: обнародованы подробности отстранения украинской триатлонистки от Олимпиады в Токио

Новая информация по скандальному делу.
Пресс-секретарь федерации триатлона Украины Вадим Коробенко рассказал о причинах отстранения от выступлений на Олимпийских играх-2020 в Токио Юлии Елистратовой.
"Сейчас нельзя говорить о дисквалификации. Елистратова временно отстранена от соревнований Олимпийских игр на время расследования.
Пока что ни одного запрещенного препарата в ее организме не обнаружено. Было обнаружено только изменение структуры клеток. А это может быть вызвано лекарственными препаратами или другими факторами.
Организм спортсменки зачастую изменяется очень сильно. Идет расследование, из-за какого фактора изменилась структура клетки.
Мы ждем официальную информацию, Юля сотрудничает со следствием. За день до соревнований мы просили, чтобы Елистратову допустили до Олимпиады, но нам не разрешили", - цитирует Коробенко Sport.ua.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.